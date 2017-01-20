التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الخميس، وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل زيارة مرتقبة إلى صنعاء.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مقتضب لها، أن الجبير بحث مع المبعوث الأممي، في مقر الوزارة، أمس، «آخر مستجدات الأزمة في اليمن»، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

يأتي اللقاء قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي، من المقرر أن يقوم بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء ممثلين عن الحوثيين وحزب «المؤتمر»، الذي يترأسه المخلوع علي عبدالله صالح، في إطار مساعٍ يبذلها لإقناع الأطراف باستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المشاورات.

وكان ولد الشيخ قد بدأ جولته في المنطقة منذ أكثر من أسبوع، وشملت العديد من العواصم، أبرزها الرياض والدوحة ومسقط والقاهرة، كما قام بزيارة إلى مدينة عدن، الاثنين الماضي، والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي، ومسؤولين حكوميين.

في غضون ذلك، نفى وكيل وزارة الإعلام اليمني، فياض النعمان، أن يكون ولد الشيخ، قد سلم للحكومة أي مبادرة جديدة، مؤكداً أن ما دار من نقاش تطرق إلى آلية تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق.

وأوضح النعمان أن ولد الشيخ ناقش مع الرئيس هادي، العناصر الرئيسية لاتفاق شامل لوضع حد للحرب وعودة اليمن إلى السلام، إذ إن المأزق السياسي الحالي، هو ما يؤدي إلى استمرار الحرب، حسب رأيه. وطالب الأطراف اليمنية بالالتزام بوقف الأعمال العدائية، واتخاذ تدابير فورية لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي. (وكالات)

على نفس الصعيد حمّل مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، النخب اليمنية مسؤولية حماية بلادهم والالتزام بالتسوية السلمية، لافتاً، في تغريدة على حسابه في «توتير»، إلى أن اتفاق السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن.