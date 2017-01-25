

انتشر عدد من مثليي الجنس في الايام الماضية في عدد من شوارع وأسواق العاصمة صنعاء. وشوهد عدد منهم وهم يعبرون شوارع وأسواق العاصمة بشكل جماعي لافتين الأنظار اليهم في مجتمع عربي محافظ لا يتقبل مثل هذه الظواهر بل ويحاربها بشدة على عكس المجتمعات الاجنبية والتي أعدت قوانين تشرع زواج المثليين مؤخرا في هذه الدول والتي تتمتع بحرية شخصية كبيرة. ويعد هذا هو الظهور الأول لمثليي الجنس في اليمن حيث لم يعهد ان يتجرأ اشخاص منهم على المشي في الشوارع بتلك الملابس التي كانوا يرتدونها وتشابه الى حد بعيد ملابس النساء ويضعون مساحيق التجميل على وجوههم ..

ولكن على مايبدو أن الصورة المنتشرة ليست في اليمن .. ولكن هذه الظاهرة موجودة بالفعل وقد انتشرت مؤخراً.

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